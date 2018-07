Afghanistan:Onu,record morti inizio 2018

KABUL, 15 LUG - Secondo la missione Onu in Afghanistan il numero di civili uccisi nel Paese nella prima metà di quest'anno è aumentato dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: 1.692 i morti, il numero più alto registrato in un periodo di 6 mesi da quando nel 2009 si è iniziato a documentare in maniera sistematica il numero delle vittime civili. L'Unama ha riferito inoltre di 3.430 civili afghani rimasti stati feriti nel periodo gennaio-giugno. Da quando le forze Usa e Nato hanno formalmente concluso la loro missione alla fine del 2014, i talebani hanno intensificato gli attacchi e hanno preso piede anche gli attacchi da parte degli affiliati all'Isis.