Torna la calma al confine Gaza-Israele

TEL AVIV, 15 LUG - Sul confine fra Gaza ed Israele è tornata stamane una calma precaria, dopo i combattimenti di ieri che hanno visto i lanci dalla Striscia di 200 razzi e colpi di mortaio e gli attacchi dell'aviazione israeliana su decine di obiettivi di Hamas, che hanno provocato fra l'altro la morte di due adolescenti palestinesi. Nella nottata Hamas e la Jihad islamica hanno annunciato il cessate il fuoco. Successivamente si sono avuti ancora alcuni lanci sporadici di razzi verso Israele, ma da alcune ore sul confine le armi tacciono. In mattinata il premier israeliano Benyamin Netanyahu convocherà il consiglio di difesa del governo per valutare la situazione. Ieri un portavoce ufficiale ha precisato che l'atteggiamento di Israele si fonderà sui fatti sul terreno e non sulle dichiarazioni delle fazioni palestinesi. Sulla stampa locale compaiono intanto commenti impostati a scetticismo visto che Hamas non si è impegnato a cessare i lanci di aquiloni incendiari nè di organizzare manifestazioni violente sul confine.