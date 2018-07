Thailandia: ragazzi giovedì a casa

CHIANG RAI (THAILANDIA), 14 LUG - I dodici ragazzi ed il loro allenatore tratti in salvo in Thailandia dopo 18 giorni in una grotta saranno dovrebbero esseri dimessi dall'ospedale giovedì prossimo. Lo ha riferito il ministro della Salute, aggiungendo che il loro recupero sta procedendo bene. Intanto un nuovo video girato oggi li immortala in un momento di allegria, mentre elencano la lista dei cibi che vorrebbero mangiare. Nelle immagini i ragazzini indossano ancora le maschere protettive, per prevenire eventuali infezioni. I medici hanno chiarito che occorrono ancora alcuni giorni di stretto monitoraggio sulle loro condizioni psico-fisiche, considerato il calvario a cui sono stati sottoposti.