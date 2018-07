Leader Eritrea in Etiopia dopo 22 anni

ADDIS ABEBA, 14 LUG - Il presidente eritreo Isaias Afwerki è arrivato in Etiopia nella prima visita in 22 anni, dopo lo storico disgelo tra i due paesi e la riapertura delle relazioni diplomatiche. In migliaia hanno accolto il leader eritreo nella capitale Addis Abeba, tra imponenti misure di sicurezza. Era stato il nuovo premier etiope Abiy Ahmed a rompere il ghiaccio, il mese scorso, accettando un piano di pace che ha posto fine ad un conflitto pluriventennale tra i due paesi confinanti, e la settimana scorsa aveva visitato l'Eritrea per i primi colloqui faccia a faccia con la controparte. In Etiopia c'è persino chi ha paragonato il disgelo con l'Eritrea alla caduta del Muro di Berlino. I collegamenti telefonici sono stati riaperti e mercoledì prossimo è in programma il primo volo della compagnia di bandiera etiope verso l'Eritrea.