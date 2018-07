Amnesty, Usa e Russia siano responsabili

ROMA, 14 LUG - In vista del loro incontro in programma a Helsinki il 16 luglio, Amnesty International ha chiesto a Vladimir Putin e Donald Trump di affrontare le crisi più urgenti nel campo dei diritti umani e ripristinare la credibilità di Russia e Usa come attori internazionali responsabili. L'organizzazione per i diritti umani ha chiesto ai due leader di porre la situazione internazionale dei rifugiati e la guerra in Siria in cima alla loro agenda dei lavori, ma anche di affrontare le violazioni dei diritti umani che si verificano nei loro stessi Paesi. "I presidenti Putin e Trump sono veleno per i diritti umani. Le loro rispettive politiche hanno spezzato famiglie, ingabbiato bambini, fatto proseguire le atrocità in Siria e torturare e uccidere persone Lgbti in Cecenia, solo per citare alcuni degli orrori avvenuti sotto i loro occhi", ha dichiarato Anna Neistat, alta direttrice di Amnesty International per le ricerche. "Ma entrambi hanno ancora tempo per cambiare il corso degli eventi e fare la differenza".