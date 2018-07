Migranti: 34 soccorsi da Turchia in Egeo

ISTANBUL, 13 LUG - Una massiccia operazione è stata condotta questo pomeriggio dalla Guardia costiera turca per trarre in salvo 34 migranti, tra cui almeno 5 bambini, che erano rimasti bloccati su un isolotto nel mar Egeo al largo della costa di Cesme, nella provincia di Smirne. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo sarebbe giunto sul posto, noto come isola del Bosforo, mentre cercava di raggiungere l'isola greca di Chios. L'intervento è stato compiuto da diversi mezzi navali con il supporto di due elicotteri. Lo riportano media locali.