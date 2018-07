Sud Sudan, al voto risoluzione all'Onu

NEW YORK, 13 LUG - Il consiglio di sicurezza dell'Onu metterà oggi al voto una risoluzione volta ad imporre un embargo sulle armi al Sud Sudan, oltre ad una serie di sanzioni nei confronti del vice capo della Difesa, ex capo dell'esercito. La risoluzione che sarà messa ai voti esprime "profonda preoccupazione" per il fallimento dell'intesa per la fine delle ostilità e condanna "la violazione continuata e flagrante" degli accordi per il cessate il fuoco. La risoluzione, promossa dagli Stati Uniti, per essere efficace deve essere adottata da nove Paesi sui 15 membri del Consiglio. Fonti diplomatiche fanno sapere di aspettarsi qualche astensione ma nessun veto.