Trump posta su Twitter lettera Kim

PECHINO, 12 LUG - Il presidente Usa Donald Trump ha postato su Twitter una lettera datata 6 luglio inviatagli dal leader nordcoreano Kim Jong-un in cui si esprime la speranza di un ulteriore miglioramento dei rapporti bilaterali e si citano "epocali progressi" che porteranno a un nuovo meeting dopo quello del 12 giugno di Singapore. A corredo del testo in coreano e della sua traduzione in inglese, il tycoon commenta: "una lettera molto bella dal presidente Kim Jong-un della Corea del Nord. Grandi progressi sono stati fatti!".