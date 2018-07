Tycoon regala vacanza a 3.500 impiegati

ISTANBUL, 12 LUG - Un miliardario indiano ha regalato una vacanza di una settimana a Istanbul a 3.500 suoi impiegati per premiarli per la loro fedeltà ed efficienza. L'iniziativa, che sta trovando risalto sui media turchi, ha un costo stimato di 10 milioni di dollari, cui il tycoon ha aggiunto un altro milione a disposizione dei lavoratori per il loro shopping nella metropoli sul Bosforo. I dipendenti provengono in maggioranza dall'India, ma 350 funzionari sono giunti Turchia da altri 20 Paesi. I fortunati viaggiatori, che visiteranno le principali attrazioni di Istanbul e faranno anche un tour sul Bosforo, alloggiano tra l'altro nei 10 hotel più esclusivi della città. Il loro benefattore, che ha voluto restare anonimo, avrebbe un patrimonio di 12 miliardi di dollari.