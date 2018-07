Dazi: Ue sia equa o colpiremo auto

BRUXELLES, 12 LUG - "Quando inizieranno a negoziare con me, vedremo. Se non negoziano in buona fede, farò qualcosa che ha a che fare con i milioni di auto che oggi arrivano nel nostro Paese con dazi a livello zero o quasi". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump prima di lasciare Bruxelles diretto a Londra, riferendosi all'incontro fissato per il 25 luglio con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. Minacciare azioni di questo genere, ha aggiunto, "penso sia stato un modo molto efficace di negoziare. Voglio soltanto equità per gli Stati Uniti".