Usa: Ohio, Stormy Daniels arrestata

COLUMBUS (OHIO), 12 LUG - Stormy Daniels, la pornostar che dice di aver avuto una relazione con Donald Trump nel 2006, é stata arrestata in un locale notturno dell'Ohio per avere permesso ad alcuni clienti di toccarla, in violazione delle leggi statali: lo ha reso noto il suo avvocato, Michael Avenatti, definendo l'arresto una "totale trappola". Il legale ha spiegato che alcuni clienti hanno toccato Daniels in modo "non sessuale". Una legge dell'Ohio vieta a chiunque non sia un membro di famiglia di toccare una ballerina nuda o seminuda.