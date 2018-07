Brasile: Lula insiste, 'sarò candidato'

BRASILIA, 10 LUG - L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha affermato ancora una volta che sarà candidato alle elezioni del Brasile previste per ottobre, nonostante sia stato arrestato per scontare una pena di dodici anni e un mese per corruzione. "Possono star certi che sarò un candidato per poter recuperare la sovranità del popolo brasiliano, tra le altre cose", ha dichiarato Lula. Il leader del Partito dei Lavoratori è detenuto nel quartier generale della Polizia Federale a Curitiba dal 7 aprile scorso. Domenica, è stato protagonista di una lunga giornata di decisioni giudiziarie contraddittorie riguardo ad una sua possibile scarcerazione, che hanno messo in rilievo le forti fratture politiche che segnano la magistratura del Paese. La giornata si è conclusa con un nulla di fatto sulla sua liberazione. Attraverso il suo profilo Twitter, l'ex presidente brasiliano ha dichiarato di essere "triste" a causa della vendita "irresponsabile" di "beni pubblici" realizzata dal governo del presidente Michel Temer.