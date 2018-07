ROMA, 10 LUG - "È un'immensa gioia sapere che finalmente sono tutti salvi i 12 giovani calciatori thailandesi e il loro allenatore, rimasti intrappolati il 23 giugno scorso in una grotta nel nord della Thailandia. Una storia a lieto fine che per giorni ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Voglio complimentarmi con i soccorritori e gli esperti che hanno vinto un'importante sfida. Un omaggio doveroso lo rivolgo al sub che ha perso la vita in queste complicatissime operazioni, esempio di coraggio e spirito di sacrificio". Lo scrive su Facebook il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo al termine delle operazioni condotte dagli specialisti. "Guardando le immagini del salvataggio - afferma Tofalo - non ho potuto fare a meno di pensare ai nostri uomini e alle nostre donne della Difesa, risorse altamente specializzate, che in tante circostanze si sono trovate a estrarre persone dalle macerie e salvare vite umane, professionisti sempre pronti a intervenire al fianco della Protezione Civile nelle emergenze e nelle calamità naturali. Sono orgoglioso di voi che siete una preziosa componente del nostro Sistema Paese".(ANSA).