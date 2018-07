Spd, Seehofer la smetta col teatrino

BERLINO, 10 LUG - Horst Seehofer "dovrebbe smetterla con il teatro estivo". I vertici dell'Spdg hanno liquidato in questi termini la provocazione del ministro dell'Interno tedesco, che ha inserito nel Masterplan sui migranti i centri-transito bocciati dai socialdemocratici nei giorni scorsi. "L'SPD non ha nessun interesse a una nuova messa in scena del teatro estivo della Csu", ha affermato Ralf Stegner alla Dpa. "Il nostro comune masterplan è e resta il contratto di coalizione, e su quello Seehofer ha abbastanza da lavorare", ha aggiunto. "Non ci saranno altre trattative con l'SPD", hanno fatto sapere i socialdemocratici.