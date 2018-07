Moavero, Italia da sola non va lontano

ROMA, 10 LUG - Oggi "è difficile immaginare che un Paese possa da solo affrontare il futuro a prescindere dal resto della comunità internazionale e ciò vale a maggior ragione per l'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in audizione al Senato davanti alle commissioni Esteri congiunte, presentando le linee guida del suo dicastero. "Da soli non possiamo andare molto lontani - ha aggiunto -, naturalmente l'imperativo è riuscire a farci valere nell'interesse del sistema e dei nostri cittadini".