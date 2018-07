Nato: Stoltenberg, spesa incoraggiante

BRUXELLES, 10 LUG - "Le nuove stime di spesa" per la difesa "nel 2018 sono incoraggianti", perché "tutti gli alleati della Nato hanno smesso di tagliare e hanno aumentato la spesa, con il più grande aumento in una generazione", in quanto "è il quarto anno consecutivo" che le cifre crescono, "stiamo andando nella direzione giusta". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg alla vigilia del vertice a Bruxelles. "Abbiamo invertito il trend di spesa, prima era al ribasso ora è al rialzo".