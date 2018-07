Torra, vogliamo l'autodeterminazione

ROMA, 9 LUG - Qualsiasi soluzione per la Catalogna "passa attraverso il diritto all'autodeterminazione". Lo ha detto il presidente catalano Quim Torra dopo un incontro a Madrid col premier spagnolo Pedro Sanchez. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che è stato concordato di riattivare la commissione bilaterale Stato-Generalitat, ferma dal 2011, per migliorare l'autogoverno della Catalogna. La vicepremier spagnola Carmen Calvo, ha poi puntualizzato che "non esiste alcuna possibilità del diritto all'autodeterminazione", ma c'è spazio per approfondire l'autonomia.