Nato: Trump,Usa spendono più degli altri

NEW YORK, 9 LUG - ''Gli Stati Uniti spendono nella Nato più di qualsiasi altro paese. Questo non e' giusto e non è accettabile. Anche se questi paesi hanno aumentato il loro contributo da quando ho assunto l'incarico, devono fare di piu'''. Lo twitta il presidente americano Donald Trump, che a breve partirà per l'Europa dove parteciperà fra l'altro al summit di Bruxelles dell'Alleanza Atlantica.