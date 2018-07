Thailandia: acqua nella grotta è salita

BANGKOK, 9 LUG - Il livello dell'acqua è cresciuto da ieri, ma questo non pregiudica le operazioni di soccorso riprese questa mattina. Lo ha appena dichiarato in conferenza stampa il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile dei soccorsi nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, dove ci sono ancora otto ragazzi più l'allenatore da soccorrere. "Speriamo di avere buone notizie tra poche ore", ha aggiunto.