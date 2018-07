Klm cancella i voli per Teheran

DUBAI, 8 LUG - Le linee aeree olandesi Klm hanno annunciato la cancellazione dei loro voli per Teheran, a causa di "risultati e prospettive finanziarie negativi" in seguito al ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano. In un comunicato apparso sul sito della Klm, la compagnia precisa che l'ultimo volo Amsterdam-Teheran partirĂ il 22 settembre, ritornando il giorno dopo. Klm - parte del gruppo Air France Klm - aveva ripreso a volare a Teheran nel 2016, dopo tre anni di blocco dei voli, e dopo la firma dell'accordo sui programmi nucleari iraniani. Air France continua a volare su Teheran.