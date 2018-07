Migliaia a Chicago contro le armi

WASHINGTON, 7 LUG - Migliaia di persone hanno manifestato oggi lungo una importante arteria di Chicago, bloccandola, per chiedere leggi piu' restrittive contro le armi da fuoco, che lo scorso anno hanno causato circa 600 morti in citta'. La protesta era guidata dal reverendo Michael Pfleger, il carismatico prete cattolico che guida una grande chiesa afro-americana in uno dei sobborghi piu' colpiti dalla violenza delle gang criminali. A sostenere l'iniziativa anche il sindaco Rahm Emanuel e il capo della polizia locale.