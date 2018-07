Corea Nord: dispiacere su attitudine Usa

PECHINO, 7 LUG - La Corea del Nord ha espresso "dispiacere" per l'attitudine mostrata nei colloqui tenuti a Pyongyang sulla denuclearizzazione dalla delegazione Usa guidata dal segretario di Stato Mike Pompeo: un portavoce del ministero degli Esteri, in una nota diffusa in tarda serata dalla Kcna, ha accusato Washington di tentare di "premere unilateralmente" sul Paese per l'abbandono del nucleare.