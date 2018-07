Due esplosioni a Mogadiscio, 9 morti

MOGADISCIO, 7 LUG - Due potenti esplosioni sono avvenute poco fa davanti al ministero degli interni a Mogadiscio e il gruppo estremista islamico al Shabab ne ha prontamente rivendicato la responsabilità, mentre l'attacco è ancora in corso. Secondo fonti di polizia ci sono almeno nove morti. Nella zona sono stati uditi compi di arma da fuoco, mentre a quanto sembra degli uomini armati stanno tentando di fare irruzione nelle vicine sedi istituzionali. Il capitano di polizia Mohamed Hussein, ha detto che l'attacco è iniziato quando un kamikaze alla guida di un'autobomba si è scagliato contro i cancelli del ministero degli Interni, che sorge vicino al palazzo presidenziale. Il suono di ambulanze si è rapidamente diffuso in tutta la zona, mentre i militari hanno aperto il fuoco per disperdere i passanti e allontanare gli automobilisti. I militanti del gruppo al Shabab sono ritenuti responsabili dell'esplosione del camion bomba che in ottobre uccise oltre 500 persone, nell'attacco più sanguinoso nella storia somala.