California, violento incendio nel nord

NEW YORK, 06 LUG - Un violento incendio nel nord della California che ha colpito le contee di Napa e Yolo ha raggiunto un'estensione pari a tre volte la citta' di San Francisco. Secondo i media Usa le autorità hanno detto che le fiamme sono state contenute per il 33% e sono al lavoro 3.475 vigili del fuoco. La situazione tuttavia potrebbe peggiorare nel fine settimana a causa del clima secco e caldo. Nel frattempo, il portavoce del California Department of Forestry and Fire Protection, Anthony Brown, ha confermato che e' stato ordinato di evacuare ad almeno 2.500 persone nelle due contee e oltre mille strutture sono a rischio.