Gb: coppia avvelenata, si cerca fiala

AMESBURY, 6 LUG - La polizia britannica ha oggi perlustrato accuratamente diverse zone di Salisbury e Amesbury alla ricerca di una piccola fiala che potrebbe essere stata contaminata con tracce del micidiale agente nervino Novichock. Nelle indagini vengono impiegati oltre 100 agenti, in uno sforzo per riuscire a comprendere come due persone, abitanti del luogo, siano state esposte alla stessa sostanza che veniva prodotta in Urss ai tempi della guerra fredda. La polizia ritiene infatti che le due persone possano essere venute a contatto con una fiala o un altro tipo di oggetto o contenitore abbandonato in pubblico dopo l'attacco compiuto con un agente nervino contro l'ex spia russa Sergei Skirpal e sua figlia e sua figlia Yulia a Salisbury. Londra accusa per quella vicenda Mosca, che nega con forza. Le due nuove vittime, Dawn Sturgess, di 44 anni, e Charlie Rowley, di 45, sono state ricoverate sabato scorso in ospedale in condizioni definite critiche, a poche ore di distanza l'una dall'altro.