Pakistan: 10 anni a ex premier Sharif

ISLAMABAD, 6 LUG - Un tribunale del Pakistan ha oggi giudicato l'ex premier pachistano Nawaz Sharif colpevole di corruzione e lo ha condannato a dieci anni di prigione. Si tratta del primo verdetto emesso contro l'ex primo ministro, che si trova attualmente a Londra e che deve affrontare una serie di processi sin da quando il 28 luglio scorso e' stato destituito dalla Corte Suprema del suo incarico di premier nell'ambito di un processo per uno scandalo legato ai cosiddetti 'Panama Papers'. La figlia di Sharif, Maryam Nawasz, è stata condannata a sette anni di prigione per una vicenda venuta alla luce per gli stessi 'Panama Papers', mentre suo marito, Mohammad Safdar, è stato condannato ad un anno per aver dato false informazioni agli investigatori. Secondo il tribunale, l'ex premier e la sua famiglia non hanno fornito spiegazioni valide sull'origine dei fondi che hanno impiegato per acquistare lussuose proprietà a Londra, che non hanno dichiarato al fisco.