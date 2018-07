Moavero,nessuna misura Vienna a Brennero

VILNIUS, 5 LUG - "Oggi ho parlato con la ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl per fare il punto sulla situazione che riguarda il Brennero. La ministra mi ha confermato che per ora non c'è in vista nessun tipo di misure: ci saranno incontri nei prossimi giorni tra ministri degli Interni di Germania, Austria e Italia per i cosiddetti movimenti secondari. A valle di questo si farà una valutazione collettiva". Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, a margine della visita di Sergio Mattarella a Vilnius.