Germania media tra Israele e Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 LUG - La Germania sta mediando tra Israele e Hamas per un possibile scambio fra detenuti palestinesi in carcere nello stato ebraico e quattro israeliani trattenuti nella Striscia. Lo riferisce 'Al-Hayat', giornale arabo pubblicato a Londra, che cita fonti occidentali. Secondo queste ultime la Germania ha cominciato ad avere contatti con Hamas tre anni fa riproponendo il ruolo già svolto con successo nei negoziati per il rilascio nel 2011 del soldato Gilad Shalit in cambio di 1050 detenuti palestinesi. Il quotidiano riferisce che due inviati tedeschi avrebbero visitato Gaza più volte, in segreto, incontrando esponenti di Hamas incaricati dei negoziati. Hamas trattiene nella Striscia due israeliani etiopi, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, sconfinati a Gaza, e i corpi di Oron Shaul e Hadar Goldin, due soldati uccisi durante la guerra del 2014.