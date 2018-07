Usa: donna scala Statua della Libertà

WASHINGTON, 5 LUG - Dopo circa tre ore, due agenti legati con una fune sono riusciti a raggiungere e a bloccare una donna che si era arrampicata sulla base della statua della libertà, dopo che sette attivisti sono stati arrestati per aver appeso al piedistallo del celebre monumento uno striscione con la scritta "Abolire l'Ice", l'agenzia del dipartimento della sicurezza interna che arresta ed espelle gli immigrati clandestini. La donna è rimasta per tre ore seduta alla base della Statua, ad una altezza di circa 30 metri, mentre gli agenti tentano di convincerla a consegnarsi. Non è chiaro se ci sia un legame tra lei e le persone arrestate. La polizia aveva evacuato l'isola per precauzione.