Commissione Ue, no a censimenti Rom

STRASBURGO, 4 LUG - "E' deplorevole che tali affermazioni ritornino nel discorso pubblico degli Stati membri dell'Ue". Così la Commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova al dibattito oggi alla Plenaria a Strasburgo sulle dichiarazioni di Matteo Salvini sui rom. "L'inclusione non può essere raggiunta negando i diritti individuali", ha aggiunto, ricordando che la "Commissione condanna il razzismo e la xenofobia", e che le "dichiarazioni che associano la criminalità a determinate origine etniche, non sono accettabili, perché alimentano la xenofobia e sono dannose", ha precisato. Solidarizza con Salvini l'europarlamentare leghista Mara Bizzotto "Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ragione al 100% quando parla di sgombero dei campi Rom illegali", dice. "In uno dei suoi tanti spot elettorali Salvini ha giurato di applicare la Costituzione italiana rispettando gli insegnamenti contenuti nel Vangelo. A questo punto sorge il dubbio se Salvini abbia mai letto l'uno e l'altro testo", commenta Cecile Kyenge (Pd).