Kosovo: media,Putin e Trump risolveranno

(ANSAmed) - BELGRADO, 4 LUG - Vi sono buone possibilità che una soluzione credibile alla questione del Kosovo possa essere trovata dai presidenti russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, nel loro incontro di Helsinki il 16 luglio prossimo. E' quanto sostiene il quotidiano serbo Blic. "L'Europa non ha nè la forza nè la volontà nè la possibilità di indurre la parte albanese a fare qualcosa. Per questo vi è la possibilità che siano Putin e Trump a trovare una soluzione su tale questione così importante per la Serbia, che verrebbe accettata dall'Europa", scrive il giornale citando non meglio precisate fonti diplomatiche. Stando a tali fonti, i due presidenti troveranno un minuto da dedicare al Kosovo - "giusto il tempo di scambiarsi qualche frase, ma perfino quello sarebbe sufficiente a smuovere il tutto dallo stallo in cui si trova, avvicinandosi a una soluzione". "Trump e Putin prenderanno una decisione sul Kosovo entro la fine dell'anno. Vi è una grossa chance di arrivare a una soluzione", hanno aggiunto.