Nicaragua, un morto in scontri al nord

ROMA, 4 LUG - In Nicaragua, il cardinale Leopoldo Brenes ha denunciato che ieri alcuni poliziotti e paramilitari hanno circondato una chiesa nel comune di La Trinidad, nel nord del Paese, dove si sono registrati violenti scontri tra manifestanti e agenti antisommossa che bloccavano una strada, nei quali, secondo quanto riferito da media locali, una persona sarebbe rimasta uccisa. Il cardinale ha chiesto alla "polizia di sospendere l'azione in modo che i fedeli possano tornare alle loro case". Qualche ora prima, un gruppo di paramilitari ha intercettato quattro sacerdoti diretti a La Trinidad, che volevano prevenire ulteriori violenze. Gli uomini armati hanno bloccato i religiosi poco prima di raggiungere la città, dove la polizia e i paramilitari hanno sgomberato con la forza i manifestanti che bloccavano una strada, in uno scontro che, secondo quanto riferito dai media locali, avrebbe causato almeno un morto e diversi feriti.