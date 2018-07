Ue, seguiamo da vicino caso Brennero

BRUXELLES, 4 LUG - "Stiamo seguendo la questione del Brennero da vicino, ma per ora non è stata presa nessuna decisione e quindi non possiamo dire di più in quanto non sono noti i dettagli" di eventuali controlli al confine da parte dell'Austria come effetto domino all'accordo tedesco. Così una portavoce della Commissione Ue, spiegando che in base alle regole Ue in ogni caso Vienna dovrebbe prima consultare la Commissione sull'introduzione delle misure, e in seguito notificargliele. Bruxelles deve infatti "verificarne la compatibilità con il diritto europeo".