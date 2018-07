Austria,fermo Brennero disastro economia

VIENNA, 4 LUG - In termini economici, ripristinare i controlli al Brennero, "sarebbe certamente un disastro". Così il ministro dei Trasporti austriaco Norbert Hofer, che stima una rimessa "di cento euro per ogni camion" che sceglie un percorso alternativo. "Non sappiamo ancora se la coalizione" in Germania "sarà d'accordo" sulle misure annunciate, spiega Hofer, che potrebbero avere un effetto domino.