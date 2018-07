Thailandia: nuovo video grotta

MAE SAI, 4 LUG - Un video diffuso poco fa dai Navy Seals thailandesi mostra i 12 ragazzi nella grotta Tham Luang sorridenti mentre si presentano uno a uno alla telecamera per ringraziare i loro soccorritori. I giovani calciatori - tutti tra gli 11 e i 16 anni - appaiono smunti nei lineamenti ma sono capaci di scherzare con i sub della Marina che dal ritrovamento di lunedì sera passano il tempo con loro sulla sponda fangosa dove per nove giorni avevano trovato riparo dalle inondazioni che hanno sommerso larghi tratti della grotta. Ieri le autorità thailandesi avevano posto l'enfasi sul bisogno di riportare i ragazzi al cento per cento delle loro forze prima di iniziare le operazioni per farli uscire. Tuttavia, le forti piogge previste nei prossimi giorni potrebbero costringere i soccorritori ad anticipare i tempi.