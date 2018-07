Crimea,deputati russi invitano americani

MOSCA, 3 LUG - I parlamentari americani in visita ufficiale a Mosca sono stati invitati dai loro colleghi russi della Duma a recarsi in Crimea, la penisola sul Mar Nero che la Russia si è annessa nel 2014 attirandosi le sanzioni occidentali: lo fa sapere il presidente della Commissione Affari Esteri della Duma, Leonid Slutsky. "Noi - ha detto il deputato - li invitiamo sempre in Crimea. Questa volta l'invito è avvenuto nei corridoi, ma penso che per il momento una visita dei parlamentari americani in Crimea sia abbastanza surreale. Però - ha concluso Slutsky - ciò che appare surreale e improbabile oggi può diventare una realtà in futuro". Da parte loro, i parlamentari Usa hanno invitato i loro colleghi russi della Duma a recarsi a loro volta negli Stati Uniti. La delegazione parlamentare americana ha incontrato oggi alcuni deputati russi, il presidente della Duma, Viaceslav Volodin, e il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov.