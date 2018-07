Esercito israeliano ferma hacker Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 LUG - L'esercito israeliano ha sventato, con un'operazione denominata 'Cuore Infranto', il tentativo di Hamas di hackerare i telefoni di centinaia di soldati israeliani di stanza intorno a Gaza. Il cavallo di Troia erano app di incontri, di fitness e anche dei Mondiali di calcio, attraverso le quali si ottenevano informazioni sensibili sull'esercito e su alcune delle sue basi attorno alla Striscia. Le app - secondo i media - consentivano ad un software maligno controllato da Hamas di inserirsi negli smartphone con il sistema Android permettendo alla fazione di accedere a foto, numeri di telefono ed indirizzi email dei soldati ed anche di controllare da lontano le camere e i microfoni del cellulare stesso. In alcuni casi - hanno aggiunto i media - Hamas è stata in grado di filmare ciò che avveniva nelle basi militari israeliane senza che i soldati lo sapessero. Una delle app usata da Hamas era dedicata agli incontri e un'altra si chiama 'Golden Cup' e fornisce in tempi reali notizie sui Mondiali.