Siria: Hrw, serve aiuto per morti Raqqa

BEIRUT, 3 LUG - La comunità internazionale deve sostenere le autorità civili di Raqqa, ex roccaforte dell'Isis nel nord della Siria, per identificare i corpi delle numerose fosse comuni e cimiteri improvvisati sorti dentro e fuori la città dal 2013 al 2017. E' l'appello che Human Rights Watch (Hrw) ha rivolto in queste ultime ore a organizzazioni e istituzioni straniere in grado di fornire il sostegno tecnico, medico e logistico ai colleghi siriani. "A Raqqa ci sono un numero imprecisato di fosse comuni", afferma Hrw in un comunicato ricevuto dall'ANSA. "Ci sono migliaia di corpi da dissotterrare e le autorità locali non riescono a far fronte alle difficoltà logistiche di raccogliere e organizzare le informazioni, per poi fornire informazioni alle famiglie delle vittime e degli scomparsi". "Identificare persone scomparse e conservare prove per possibili procedimenti giudiziari avrà delle implicazioni per la giustizia in tutta la Siria", prosegue l'organizzazione internazionale.