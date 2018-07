Bono:' Onu, Nato e Ue rischiano sparire'

NEW YORK, 3 LUG - Bono Vox canta per gli ambasciatori dell'Onu e avverte che la stessa esistenza di organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, la Ue, il G7 e la Nato sono sotto attacco e rischiano l'estinzione. Il frontman degli U2 ha fatto precedere il suo concerto al Madison Square Garden di New York con un tetro discorso sul futuro del multilateralismo. L'occasione era il lancio della candidatura dell'Irlanda per un seggio non permanente in Consiglio di Sicurezza nel 2021-22. In platea, 150 Rappresentanti permanenti e altri diplomatici e personale del palazzo di Vetro. Parlando dell'Onu, Bono si e detto "felice che esista, ma non datelo per scontato. Viviamo in un'era in cui istituzioni vitali per il progresso dell'umanità come le Nazioni Unite sono sotto attacco", al pari di quel che rappresentano: "Un ordine internazionale basato su valori e principi condivisi e che viene messo davanti alla sua prova più dura in 70 anni di storia".