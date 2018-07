Moavero, se chiude responsabilità Vienna

RIGA, 3 LUG - "Il Consiglio europeo ha affermato che l'immigrazione è una questione europea e serve uno sforzo condiviso. Se questo è lo spirito, dovremmo entrare in una fase di cooperazione. Ma la decisione austriaca di chiudere il Brennero sarebbe contro questo spirito e allora chi la mettesse in atto se ne dovrebbe assumere le responsabilità". Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, interpellato a margine della visita del presidente della Repubblica Mattarella in Lettonia.