Francia, drone ong su centrale nucleare

PARIGI, 3 LUG - L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha annunciato stamattina di aver "trasformato un drone in Superman" per denunciare l'assenza di sicurezza delle centrali nucleari. I militanti hanno pilotato un drone sull'impianto di Bugey, nel sud-est, non lontano dal confine con la Svizzera e l'Italia, facendolo poi schiantare volontariamente contro un muro della vasca di stoccaggio del combustibile usato.