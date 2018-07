Gb, 8 neonati uccisi in ospedale

(ANSA-AP) - LONDRA, 3 LUG - Avrebbe ucciso otto neonati e tentato di ammazzarne altri sei in un'ospedale nel nord ovest dell'Inghilterra: un'operatrice sanitaria è stata arrestata dalla polizia britannica al termine di un'indagine durata oltre un anno. La polizia sta indagando sulla morte di 17 bambini e su 15 "collassi non mortali" avvenuti nell'unità neonatale dell'ospedale di Chester tra marzo del 2015 e giugno del 2016. La polizia non ha per ora fornito l'identità della donna né dato dettagli sul suo ruolo nell'ospedale.