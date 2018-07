Unico consenso Ue è 'non in mio Paese'

STRASBURGO, 3 LUG - "Signor Kurz come prossimo presidente del consiglio europeo sappia che deve costruire ponti, scendere a compromessi e ciò non sarà facile". Lo ha detto il leader di Alde al Parlamento europeo Guy Verhofstadt parlando poi delle migrazioni e sottolineando che in "Europa l'Unico consenso su questo tema è 'non nel mio Paese' e ciò è scandaloso", citando gli esempi di Salvini, Seehofer e Orban, che "chiedono che i migranti vengano rispediti in altri Paesi e non nel loro". Verhofstadt ha poi negato che esista una crisi migratoria e ha parlato invece di "una crisi politica".