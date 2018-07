Merkel, accordo centri transito migranti

BERLINO, 02 LUG - Angela Merkel ha annunciato di aver trovato un accordo con Horst Seehofer sull'istituzione di "centri di transito" per i migranti già registrati in altri paesi, per contrastare gli ingressi illegali in Germania. Èuna soluzione "per salvaguardare lo spirito europeo" e "mettere ordine" sui movimenti secondari, ha detto la cancelliera tedesca. "Dal Consiglio europeo è risultato che si possano prendere misure nazionali ma in collaborazione con gli altri Paesi europei", ha spiegato Merkel. "Ed è esattamente quello che faremo", ha aggiunto. La cancelliera ha sottolineato che mettere ordine nei movimenti secondari, e rispettare lo spirito europeo, "è ed è sempre stato importante per me".