Weinstein rischia ergastolo

NEW YORK, 02 LUG - Nuova incriminazione contro Harvey Weinstein e stavolta l'ex potente produttore rischia il carcere a vita. I nuovi guai per l'ex boss di Miramax hanno origine in un "atto sessuale forzato" del 2006 contro una terza donna che si aggiunge alle due le cui accuse hanno già portato l'ex re di Hollywood davanti al magistrato. Il procuratore di Manhattan Cyrus Vance ha annunciato che un gran giuri' ha chiesto il rinvio a giudizio di Weinstein per atto sessuale forzato di primo grado.