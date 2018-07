Ue, non rimandiamo migranti in Libia

BRUXELLES, 2 LUG - "Non ci saranno mai dei rimpatri dell'Ue verso la Libia o navi europee che rimandano i migranti in Libia. Questo è contro i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo. Siamo ben al corrente della situazione inumana per molti migranti in Libia. L'Onu è al lavoro per migliorare le loro condizioni, e c'è un meccanismo di transito d'urgenza, per evacuare queste persone dalla Libia". Così la portavoce della Commissione europea per la migrazione Natasha Bertaud.