Incontro Merkel-Seehofer,Schaeuble media

BERLINO, 2 LUG - La cancelliera Angela Merkel e il ministro degli interni Horst Seehofer si sono appena riuniti insieme al presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, come riferisce Dpa. Schaeuble, auctoritas del partito conservatore ed ex ministro delle finanze, aveva già espresso la sua preoccupazione stamane in merito alla crisi di governo e, secondo quanto si apprende, starebbe cercando una mediazione tra le due posizioni.