Per 77% israeliani piano Trump fallirà

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 LUG - Il 74% degli israeliani ritiene che il piano di pace che il presidente Donald Trump si appresta a presentare sia destinato al fallimento, nonostante il 77% dello stesso campione ritenga il capo della Casa Bianca il miglior sostenitore degli interessi dello stato ebraico. Lo rivela un sondaggio del 'Peace Index of the Israel Democracy Institute' e della 'Tel Aviv University' pubblicato oggi. Sulla situazione in corso a Gaza, l'83% degli israeliani ebrei pensa che l'esercito debba sparare direttamente a chi da Gaza lancia i palloni incendiari che solo ieri hanno appiccato 25 roghi nelle comunità israeliane vicino alla Striscia. Sulla recente incriminazione di Sarah Netanyahu, moglie del premier, il 47,5% lo ha ritenuta giusta contro un 32.5% convinta che lei e la sua famiglia siano perseguitati dalla stampa. In ogni caso la maggioranza del campione, il 55%, crede che Benyamin Netanyahu sia stato a conoscenza delle azioni della moglie, mentre un 28% non concorda.