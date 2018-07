Messico, exit poll: vince Lopez Obrador

CITTA' DEL MESSICO, 2 LUG - Exit poll parlano di una schiacciante vittoria del candidato populista di sinistra Andres Manuel Lopez Obrador nelle elezioni messicane, con uno dei suoi principali rivali che ha già riconosciuto la sconfitta. Il sondaggio della Consulta Mitofsky afferma che Lopez Obrador avrebbe un vantaggio dal 16 al 26% sul suo rivale più vicino, il conservatore Ricardo Anaya. L'altro candidato dato per terzo Jose Antonio Meade, del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri) al potere, ha riconosciuto la vittoria di Lopez Obrador in un discorso tv: "Per il bene del Messico, gli auguro il più grande successo".