Messico: uccisa militante di sinistra

CITTA' DEL MESSICO, 2 LUG - Una militante di un piccolo partito della sinistra messicana è morta ieri durante uno dei primi attacchi ufficialmente denunciati presso le autorità elettorali impegnate a sorvegliare la regolarità delle elezioni presidenziali, legislative e amministrative ancora in corso in Messico. Sempre ieri in Tabasco, lo Stato natale del candidato favorito per la presidenza, Andrés Manuel López Obrador, due killer a bordo di una moto avevano ucciso una donna, Jeny Torres di 45 anni, che era in fila in attesa dell'apertura del seggio. La nuova vittima è Flora Reséndiz, militante del Partito del lavoro (Pt), attaccata a colpi d'arma da fuoco appena uscita da casa sua a Contepec, nello Stato meridionale di Michoacán.